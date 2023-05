Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 16 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di: Moribonda per colpa del nylon, la tartaruga Graziella percorre 190 km dopo le cure con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Nuovo centro di primo soccorso per la fauna marina: Il parco di La Maddalena si impegna per la protezione degli animali marini

- La tecnologia dei droni rivoluziona il monitoraggio non invasivo dei cetacei

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 17 maggio 2023 con il vice direttore Ivan Paone

