- La luce blu provoca l'invecchiamento precoce del nostro cervello

- Harry & Meghan verso il divorzio secondo gli esperti di reali

- Funerali di stato di Berlusconi in tv, il commento di Marco Salaris di TvBlog

- Le anticipazioni da Unionesarda.it con Luigi Frigoli

- Le notizie in prima pagina su L'Unione Sarda con Lorenzo Paolini

- La polemica: una mamma chiede soldi al posto di regali per il compleanno della sua bimba

- A Trieste è polemica per una fetta di sacher venduta a 8,90€

