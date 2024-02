Giuseppe Valdes conduce la puntata del 15 febbraio 2024 di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 18:30

Ospiti della puntata e argomenti:

Guglielmo Niada – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda: Sangiovanni si prende una pausa

Sabrina Schiesaro – Giornalista Unionesarda.it per gli aggiornamenti

Roberto Ripa – Giornalista L’Unione Sarda: Le nuove bollicine dai profumi dell’Isola

Mauro Madeddu – Giornalista L’Unione Sarda per gli aggiornamenti sui lavori di via Roma

Giulio Zasso – Vicedirettore L’Unione Sarda per le anticipazioni del giornale domani in edicola

© Riproduzione riservata