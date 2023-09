Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 14 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Sono davvero alieni? Il mistero dei corpi 'mummificati' al congresso messicano con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Sfida estrema 'One Chip Challenge' termina in tragedia: Paqui sospende il prodotto

- Intruso con cuffia da doccia sfila alla New York Fashion Week

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 15 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Radiolina in diretta da Berchidda per seguire il ventennale del Rally dei Nuraghi e del Vermentino

- Pavimenti sostenibili: la soluzione innovativa per riciclare mozziconi di sigaretta

