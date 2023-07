Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 14 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- McDonald’s Indonesia entra nel business dei matrimoni con Luca Abozzi social media manager del gruppo Unione Sarda

- La pianta di cola: la fonte della caffeina della Coca-Cola

- I prezzi di melone e anguria raddoppiano

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- La Francia lancia il "bonus réparation" per ridurre gli sprechi

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 15 luglio 2023 con Giulio Zasso dalla redazione

- Tutto prono per "Akènta Day", domani l'emersione del primo vino subacqueo dell'isola

© Riproduzione riservata