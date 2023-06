Puntata del 14 giugno di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Il funerale di Silvio Berlusconi secondo l'intelligenza artificiale con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- "Sarò cambiato" il nuovo singolo di Lorenzo Carocci, l'abbiamo intervistato

- Amazon intensifica la lotta contro le recensioni false

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 15 giugno 2023 con Giulio Zasso

- Coldplay a Napoli: Comune incassa centomila euro per l'utilizzo dello Stadio Maradona

