Giuseppe Valdes conduce la puntata del 14 febbraio 2024 di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato dalle 17:00 alle 18:30

Ospiti della puntata e argomenti:

Luca Abozzi – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda: Bluesky, l’ex fondatore di Twitter lancia un nuovo social

Luigi Frigoli – Giornalista Unionesarda.it per gli aggiornamenti in tempo reale

Francesco Carboni – Florovivaista di Flor Garden Sassari: i fiori più gettonati per San Valentino

Angelica D’Errico – Giornalista Unionesarda.it: le origini e le leggende di San Valentino

Giacomo Piccinini – Fondatore FantaSanremo: il punto sul celebre gioco legato al festival

