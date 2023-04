Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 14 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News – Arriva la prima giornalista creata con l'intelligenza artificiale con Luca Abozzi Social Media Manager del gruppo Unione Sarda

- News - Elon Musk rivoluziona Twitter: caratteri, stili e nuovi pulsanti per attirare creatori

-News - ChatGpt consuma tanta acqua per il raffredamento dei data center

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Sabrina Schiesaro

- Consigli di lettura per domani con il Vicedirettore de L’UNIONE SARDA Ivan Paone

- Il mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris

