Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 13 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Ecco iPhone 15 in Italia costa meno del 14 con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Virginia Lodi

- Un sorriso a spese del vino: lo scherzo che ha svelato la debolezza dei concorsi enologici

- I canali WhatsApp: l'ultima novità per ricevere aggiornamenti personalizzati

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 14 settembre 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- Foresta in fiamme: un deodorante per auto rivela la crisi ambientale dell'Argentina

