Puntata del 13 luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Twitch si rinnova e lancia il Discovery Feed per aiutare i creatori a farsi conoscere con Luca Abozzi social media manager del gruppo Unione Sarda

- Google Bard, il software di Intelligenza Artificiale di Google arriva in Italia

- Alcuni suggerimenti per rimanere al sicuro in hotel

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Nest Italy e Tavolata: un'agenzia per mangiare con sconosciuti

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 14 luglio 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

- Turista si fa filmare mentre pulisce una spiaggia a Bali, ma viene smascherata

