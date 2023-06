Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 13 giugno di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Tra augurio e equivoco: La gaffe di Massimo Boldi con il tweet alla Meloni 'E ora tocca a te' con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Matrimoni sfarzosi e durata del legame: Il collegamento inverso rivelato da uno studio

- Matrimoni in calo e prezzi alle stelle: L'analisi dei costi delle cerimonie nuziali in Italia

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 14 giugno 2023 con vicedirettore Ivan Paone

