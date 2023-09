Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 12 settembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Promozione del figlio al Tar: genitori chiedono la bocciatura con un motivo sorprendente con Guglielmo Niada social media manager del gruppo UnioneSarda

- Nostalgia: il legame indissolubile tra ricordi e abitudini

- Gratta e vinci milionario diventa scontro giudiziario tra amici

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- Portogallo: vino rosso a fiumi per le strade di una città

- Il record impareggiabile: 777 film al cinema in un anno

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 13 settembre 2023 con il direttore Emanuele Dessì.

- La caccia al tesoro nei mercatini della Toscana: il disegno di Matisse a due euro

