Puntata del 12 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Oltre 1750 sardi in trasferta per Monza-Cagliari, a cura di Guglielmo Niada social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Virginia Lodi

– Influencer Marketing: opportunità e sfide per il futuro, intervista a Federico Serratore

– Pasqua 2024: gli italiani scelgono l’Europa per le loro vacanze

– Airbnb: stop alle telecamere interne negli alloggi

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 13 marzo 2024 a cura di Lorenzo Paolini

© Riproduzione riservata