Puntata del 12 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di: Cagliari, il compagno di classe è sordo: tutti a lezione di lingua dei segni con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda.

- Alexa diventa ancora più intuitiva grazie ai gesti

- Musica per tutti: L'Eurovision accessibile con la traduzione in lingua dei segni

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 13 maggio 2023 con il Direttore Editoriale Lorenzo Paolini

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda.

Cristian Asara

