Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 10 maggio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di: Danilo Canu: "Gli insulti dopo 4 ristoranti? Ci sono cose più importanti nella vita" con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Il gelato più costoso del mondo: una prelibatezza da 6.000 euro a porzione

- La carne di coccodrillo arriva in Italia

- I dieci cibi più costosi al mondo

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Sabrina Schiesaro

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 11 maggio 2023 con il vice direttore Ivan Paone

- Tiziano Ferro arriva in Sardegna, lo spettacolo il 16 luglio alla Forte Arena

© Riproduzione riservata