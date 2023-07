Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 10 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Allarme malaria: 5 casi confermati negli Stati Uniti, misure di sorveglianza in corso con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

- La borsa più piccola del mondo venduta per 57.000 euro

- Oceania: le destinazioni più costose per i voli estivi

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Davide Lombardi

- Fervono i preparativi per l’Akènta Day, Radiolina racconterà l'evento in diretta

- Sleep divorce: sempre più coppie optano per il sonno separato

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 11 luglio 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

- In inghilterra lo Snail Racing World Championships: la corsa delle lumache

