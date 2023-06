Puntata speciale di Radio Smeralda, in diretta da Piazza L'Unione Sarda con Giuseppe Valdes. Dopo il cartello comparso a Roma contro i turisti che consumano il cappuccino a pranzo e cena è intervenuta la guida Gambero Rosso, dando il via libera ai turisti: "Il cappuccino si può consumare a tutte le ore", ha spiegato la celebre guida culinaria.

Uno sguardo poi agli errori che vengono commessi in giro per il mondo con la cucina italiana e i nostri strafalcioni con le cucine estere, in particolare gli errori che commettiamo quando mangiamo il sushi.

Sale la febbre da Bari-Cagliari, ne abbiamo parlato con il giornalista e radiocronista del Cagliari Lele Casini e con Virginia Devoto che ha intervistato il vice Sindaco di Cagliari Giorgio Angius, in vista del maxi schermo allestito alla Fiera di Cagliari per 4.500 persone.

Polemiche a Roma in Via Asiago contro Fiorello da parte dei residenti che non riescono più a dormire per via della trasmissione "Viva Rai 2".

Perchè in giro per il mondo si conservano ago e filo dentro le scatole di latta dei biscotti? Qualcuno in giro per il mondo ha provato a dare una spiegazione.

Un documentario e una moneta commemorativa dedicata a Raffaella Carrà.

