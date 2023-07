Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 20 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

- L'attesa per Harry Styles: Le fan sfidano il caldo per un posto in prima fila

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luca Neri

- Taylor Swift, la cantante dei record

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 21 luglio 2023 con vicedirettore Ivan Paone

- Volare per istruirsi: La storia del pendolarismo aereo di uno studente

© Riproduzione riservata