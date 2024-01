Puntata dell’11 gennaio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Sanremo, ecco i cantanti che si esibiranno dal palco Suzuki a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Angelica D’Errico

– Il Presepe Vivente di Collinas, una tradizione che si rinnova, intervista al Sindaco Francesco Sanna

– Consegne a domicilio: boom di ordini in Italia nel 2023

– Albachiara, immortale canzone di Vasco Rossi, diventa una moneta

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 12 gennaio 2024 a cura di Giulio Zasso

