Puntata del 30 gennaio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Primo impianto cerebrale su un essere umano a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L’UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Angelica D’Errico

– L’intelligenza artificiale minaccia le elezioni americane?

– L’IA generativa si prepara a una nuova era di innovazione

– Gennaio, mese più lungo: perché sembra non finire mai?

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 31 gennaio 2024 a cura di Lorenzo Paolini.

