Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 2 gennaio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Alberto Murgia raggiunge Capo Nord, a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Luigi Frigoli

– “Pasca di Natali in Carrera”: un presepe vivente nel cuore di Calangianus

– Arrivano i saldi invernali in Sardegna

– Resi a pagamento, la nuova tendenza dell’e-commerce

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 03 gennaio 2024 a cura di Lorenzo Paolini

