Giuseppe Valdes – Conduttore di Radiolina – conduce la puntata del 29 dicembre 2023 di Radio Smeralda, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al sabato alle 17:00

Ospiti della puntata e argomenti:

Luca Abozzi – Social media manager Gruppo Unione Sarda: YouTube testa una funzione contro le fake news

Ithocor Meloni – Atleta, running coach e personal trainer per parlare di attività fisica e vita sana

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda: quanti follower hanno perso i parenti dei Ferragnez

Barbara Leo – Astrofisica: la Luna, Superga e il Monviso nella “foto del giorno della Nasa”

Alessandra Carta – Giornalista L’Unione Sarda per fare il punto sui costi del Capodanno in Sardegna

