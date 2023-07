Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 27 luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Sacchetti e palloncini: i nemici mortali degli animali marini con Enzo Asuni social media manager del gruppo Unione Sarda

- Capodogli e balene: l'incredibile ricchezza del mare sardo

- La bici: un elisir di giovinezza e benessere per tutti

- Come conservare al meglio gli alimenti nel frigorifero: i consigli da seguire

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

- 20 giorni all'evento dell'estate, l'Arabax Music Festival

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 28 luglio 2023 con il direttore editoriale Lorenzo Paolini

