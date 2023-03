Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 24 marzo di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda

- News - Coldplay, Chris Martin mangia solo una volta al giorno?

- Ultime notizie dai Campionati Italiani di Tennis da tavolo con Valentina Caruso

è intervenuto Giuseppe Marino, segretario Fitet

- News - The Earth Hour: Un gesto per salvare il pianeta

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Luigi Frigoli

- Consigli di lettura per domani con con il Vicedirettore de L’UNIONE SARDA Ivan Paone

- Il Mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris direttore del Planetario Unione Sarda

© Riproduzione riservata