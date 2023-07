Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 24 Luglio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Bergamasco va nella sua casa a Porto Rotondo e trova una stanza in meno con Guglielmo Niada social media manager del gruppo Unione Sarda

- Green Shades: le tende da sole vegetali che rinfrescano le città e proteggono l'ambiente

- Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica D'Errico

-Alberi per il futuro: ridurre il rischio di morti premature nelle città

- Le Anticipazioni de L’Unione Sarda in edicola domani 25 luglio 2023 con il vicedirettore Ivan Paone

