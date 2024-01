Puntata del 19 gennaio di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Il cuscino smart che ti fa smettere di russare a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Sabrina Schiesaro

– Digital Detox: Rinunciare allo smartphone per vincere 10.000 dollari.

– FantaSanremo 2024: il fenomeno continua a crescere.

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 20 gennaio 2024 a cura di Giulio Zasso.

