Puntata del 19 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00, con Cristian Asara.

Nell'appuntamento odierno abbiamo parlato di:

- Viral News – :Test su scala nazionale in UK: Smartphone in allerta per emergenze - con Guglielmo Niada Social Media Manager del gruppo Unione Sarda

- News - Il dibattito sull'intelligenza artificiale si infiamma: Una foto generata da AI vince un premio di fotografia

Chat GPT e Intelligenza Artificiale: ad Alghero un evento per parlarne e capire di più con Claudio Simbula, Communication Manager Cantina Santa Maria La Palma

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Angelica Derrico

- Consigli di lettura per domani con LORENZO PAOLINI direttore editoriale de L’UNIONE SARDA

- News - Innovazione per i non udenti: occhiali con sottotitoli in tempo reale

© Riproduzione riservata