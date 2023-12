Cristian Asara – conduttore di Radiolina.

Puntata del 18 dicembre di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Nell’appuntamento odierno abbiamo parlato di:

– Chiara Ferragni: «Darò 1 milione di euro al Regina Margherita per i bimbi», a cura di Guglielmo Niada, social media manager del gruppo UnioneSarda

– Le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it a cura di Virginia Lodi

– Videolina: questa sera due nuove puntate di “Ovunque sui rami” con Floris e Nu

– I Bbrothers ci presentano il nuovo singolo “Nel silenzio”

– Tenerife: il malcontento dei residenti contro il turismo di massa

– Le anticipazioni de L’Unione Sarda, in edicola il 19 dicembre 2023 a cura di Giulio Zasso

