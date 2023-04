Puntata del 18 aprile di Radio Smeralda, in onda dal lunedì al sabato alle 17.00.

Conduce Cristian Asara.

Nell'appuntamento:

- Viral News – ITA Airways impone regole severe agli equipaggi in divisa, vietato masticare la gomma - con Guglielmo Niada, Social Media Manager del gruppo Unione Sarda

- News - Venezia testa un innovativo sistema di conteggio dei turisti per gestire l'afflusso e migliorare l'esperienza dei residenti

- Ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it con Veronica Fadda

- News - L'effetto benefico della musica rock e hard rock sulle prestazioni chirurgiche

Il Cagliari al Planetario con Lele Casini

- Consigli di lettura per domani con Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda

- News - Grande Fratello: si torna alle origini con la classica versione NIP.

