Alessandro Pili ed Enrico Pilia conducono Lo facciamo per Soldi, in onda su Radiolina ogni sabato alle 10 e in replica la domenica all'1.30 e il mercoledì alle 18.30.

Ospiti di questa puntata i giornalisti Matteo Vercelli e Alberto Masu.

Esordio per la serie originale "Santa Gilla", un noir-poliziesco-thriller-giallo che vi terrà incollati all'ascolto con le mirabolanti vicende dei due protagonisti.

