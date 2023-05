Puntata numero sedici per lo show del sabato di Radiolina Lo facciamo per soldi, con l'attore Alessandro Pili ed il giornalista Enrico Pilia.

Sorrisi, personaggi, interviste, buona musica, consigli, perfino la serie “Santa Gilla, con le avventure dei detective Lou Ferrigno e Braian Lecca

Al telefono questa settimana Lele Casini (Giornalista sportivo), Cesare Monni (Deejay) Fabio Manca (Giornalista Unione Sarda) ed il giornalista Mattia Lasio.

Ogni sabato alle 10 su Radiolina.

Da non perdere

© Riproduzione riservata