Nuovo appuntamento con Lo facciamo per soldi, in compagnia di Alessandro Pili e, in via del tutto eccezionale con Giuseppe Valdes.

Ospite in studio il direttore del TG di Videolina e L'Unione Sarda Emanuele Dessì e i collegamenti con l'Akènta Day in corso ad Alghero con Luca Carcassi e Veronica Fadda.

© Riproduzione riservata