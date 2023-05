Nuovo appuntamento con "La Strambata" in compagnia di Carlo Alberto Melis. In apertura uno sguardo ai Sardegna Open di tennis con gli aggiornamenti in tempo reale con Antonio Burruni, giornalista de L'Unione Sarda. Ampio spazio poi al mondo del ciclismo con Ignazio Boi, Presidente Società Ciclistica Cagliari, Maurizio Cherchi, biker e tecnico, Fabio Aru, ex ciclista professionista. Domani inizia il Giro D'Italia, gli aggiornamenti con Ciro Scognamiglio, giornalista della Gazzetta dello Sport. Angolo social con il nostro social media manager Enzo Asuni e le anticipazioni di Casa CUS Cagliari con Andrea Matta.

