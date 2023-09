Celestino Tabasso - Giornalista Unione Sarda - conduce la puntata del 27 settembre 2023 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti della Puntata:

Massimiliano Rais - Giornalista Unione Sarda per la rubrica "le parole che non sopporto"

Elia Cossu - Libraio della "Cyrano" di Alghero per parlare di un festival letterario

Enzo Asuni - Social media manager Gruppo Unione Sarda: trapiantato un cuore di maiale su un essere umano

