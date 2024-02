Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 22 febbraio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della Puntata e argomenti:

Giuseppe Meloni – Giornalista L’Unione Sarda per fare il punto sulla campagna elettorale

Roberto Tumbarello – Primario del reparto di cardiologia pediatrica dell’Arnas Brotzu

Angelo Quaquero – Presidente ordine degli psicologi Sardegna: i quesiti ai candidati alle regionali

Daniele Ledda – Musicista per parlare del concerto in programma all’auditorium del Conservatorio di Cagliari

Lucia Borgonzoni – Senatrice e Sottosegretaria alla Cultura

Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda

