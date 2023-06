Focus sugli animali. Il titolo della puntata è "I Nostri Amici Pets". In Italia ci sono circa 10.000.000 di gatti e quasi 9.000.000 di cani. Nonostante la grande opera di sensibilizzazione ci sono tanti abbandoni che avvengono con l'inizio dell'estate: sterilizzazione e microchip, solo in parte, hanno limitato questa piaga.

Ne parliamo con:

Gianna Coppa, direttrice canile municipale di Cagliari

Roberto Chinarello, responsabile dog hotel di Assemini

Simona Contu, presidente associazione "Fierogatto"

Caterina Uccheddu, responsabile rifugio Gonnosfanadiga

Conduce Andrea Sechi, giornalista di Videolina.

Si parla tantissimo di animali domestici con campagne e promo che cercano di sensibilizzare l'opinione pubblica. Gianna Coppa ci illumina sugli abbandoni delle cucciolate e la richiesta di lasciare il proprio cane in canile in quanto non ci sarebbero più le condizioni per tenerlo. Al canile di Cagliari sono presenti circa 156 cani. Sold Out anche Il Dog Hotel di Assemini. Ci sono una serie di fattori che influiscono per quanto riguarda il non raggiungimento degli obbiettivi. E' stato dato un tetto al numero degli ospiti a quattro zampe che i canili possono ospitare. Nel periodo estivo aumentano anche le segnalazioni dei cani abbandonati, forse per le giornate più lunghe. Va garantito un inserimento del cane in canile. La priorità si dà ai cani bisognosi, per esempio quelli investiti. Simona Contu ci racconta che la situazione non peggiora solo per i cani ma anche per i gatti che sono abbastanza prolifici e ci sono gatti randagi da tutte le parti. Anche Caterina Uccheddu nell'analisi di questa drammatica situazione.

