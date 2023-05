Nuovo appuntamento con La Strambata in compagnia di Mariangela Lampis, oggi, giovedì 18 maggio 2023 ricorre la Giornata internazionale dei musei. Ne abbiamo parlato con Chiara Gatti, Direttrice del Museo Man e con l'artista Paola Di Mitri.

Uno sguardo al tempo in Sardegna per il fine settimana con Carlo Spanu, Tenente Colonnello del Servizio Meteo Aeronautica Militare di Decimomannu. Ci siamo occupati di cambiamento climatico con il climatologo Massimiliano Fazzini.

Tra gli ospiti anche Elisa Mocci della Rete regionale conservazione fauna marina, premio naturalista dell'anno, angolo social con il social media manager Enzo Asuni e infine uno sguardo alle condizioni meteo in Emilia Romagna, abbiamo sentito la voce di alcuni sardi in difficoltà con Ubaldo Serra, Presidente dell'associazione sardi in Romagna che vive in una frazione di Ravenna.

