Stefano Birocchi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 febbraio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della Puntata e argomenti:

Gigi Sanna – Leader degli Istentales per presentare il nuovo brano dedicato a Beniamino Zuncheddu

Luca Urgu – Insegnante Primo Levi Quartu Sant’Elena per parlare della donazione di sangue

Egidiangela Sechi – Giornalista Videolina per le anticipazioni del TG di Videolina

Gianni Lovicu – Ricercatore AGRIS: Akinas, vigneti autoctoni e tutela della biodiversità

Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda per parlare di leggende sarde

