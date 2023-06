Il titolo della puntata di oggi è "Volare" ed è dedicata al problema dei trasporti aerei in Sardegna. Sono due gli scioperi effettuati negli ultimi tempi: un altro in programma a metà luglio, sintomo di un settore in piena fibrillazione. Focus anche sulla continuità territoriale con ITA che si spera trovi equilibri più stabili alla luce dell'ingresso di Lufthansa. Luce anche sul tema dei ritardi e dei costi troppo elevati per i residenti.

Ne parliamo con:

William Zonca, Segretario generale Uil trasporti Sardegna.

Arnaldo Boeddu, Segretario generale Filt Cgil Sardegna.

Fausto Mura, presidente federalberghi sud Sardegna.

Le frequenze dei voli sono quelle giuste? Secondo William Zonca la risposta la abbiamo sulle prenotazioni inerenti alla continuità territoriale. Ci vogliono più voli e orari consoni a chi viaggia sia per lavoro che per turismo. Anche secondo Arnaldo Boeddu il sistema è peggiorato. I passeggeri vengono vessati su regole che cambiano di volta in volta rispetto al vettore che offre il servizio in continuità territoriale. Le poche regole stabilite in Giunta non vengono rispettate e nessuno fa nulla. Fausto Mura pone l'accento sulle ripercussioni nel settore turistico. Se d'estate abbiamo 90 collegamenti, d'inverno diminuiscono tragicamente.

Conduce la puntata Andrea Sechi.

