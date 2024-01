Egidiangela Sechi giornalista di Videolina – conduce la puntata del 17 gennaio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della Puntata e argomenti:

Nicola Scano – Giornalista Videolina per fare il punto sull’attualità

Michele Ruffi – Giornalista L’Unione Sarda: continuità aerea, i ritardi sulla programmazione

Alice Pudda – Imprenditrice: gli agenti di viaggio scontenti del modello di continuità

Fausto Mura – Federalberghi: l’importanza del trasporto aereo per il turismo

Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina per anticipare i titoli del TG di Videolina

Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda

© Riproduzione riservata