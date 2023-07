Fabio Manca - Giornalista Unione Sarda - conduce la puntata del 14 luglio 2023 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Nicola Vacca, amministratore delegato Special Car Group ed esponente di Confindustria

Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni

Vincenzo Polichemi, il primo agente a giungere in via D’Amelio dopo la strage

Raffaele Sundas, direttore generale ERSU

Lorenzo Paolini - Condirettore Editoriale Unione Sarda

