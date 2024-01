Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 10 gennaio 2024 di La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12.30.

Ospiti della Puntata e argomenti

Enzo Suma – Guida naturalistica: Archeoplastica, il progetto nazionale di sensibilizzazione ambientale

Emanuele Frongia – Presidente Fipe Confcommercio: food blogger, una nuova frontiera professionale

Chichi Marras – Food Advisor per parlare del suo lavoro tra social e locali

Marco Porcu – Assessore regionale Difesa Ambiente per parlare del Piano multirischio

Giuseppe Meloni – Giornalista L’Unione Sarda per fare il punto sulle elezioni regionali

Enzo Asuni – Social Media Manager Gruppo Unione Sarda: Amici, la verità dietro l’abbandono di Mew e Matthew

