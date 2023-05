La Cicala e La Formica è un momento per l'ironia, la simpatia e per ascoltare ai microfoni della radio grande più di un'isola la voce di Luigi Almiento, giornalista de L'Unione Sarda, e le storie di chi ha trasformato le proprie passioni in lavoro.

L'ospite della quattordicesima puntata è Roberto Demontis, medico legale e docente dell'università di Cagliari.

