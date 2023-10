I Conti di Famiglia è la trasmissione di Radiolina condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana, dedicata all'impatto dell'economia sulle tasche dei sardi.

In questa puntata parliamo dell'iniziativa del governo per arginare il caro vita.

Nei giorni scorsi il Governo e in particolare il ministero del Made in Italy, ha firmato con una ventina di sigle tra associazioni del terziario e produttive, un accordo per calmierare i prezzi nei prossimi tre mesi. L’intesa è partita il primo di ottobre e andrà avanti fino al 31 dicembre, quindi natale compreso.

Nei market stanno spuntando proprio in questi giorni i cartelli con il tricolore e un carrello stilizzato per indicare che quei prodotti avranno dei prezzi calmierati o stabiliti nei prossimi mesi e quindi il consumatore può capire dove andare a scegliere quelli più convenienti.

