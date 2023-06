I Conti di Famiglia è la trasmissione di Radiolina condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana, dedicata all' impatto dell'economia sulle tasche dei sardi.

In questa puntata parliamo dello stato di salute dell'economia sarda.

In collegamento telefonico:

Raffaele Paci, docente universitario ed esponente del Crenos

Agosino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro e Ogliastra e di Confcommercio

© Riproduzione riservata