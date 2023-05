Le notizie dell'edizione delle 8 del 5 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Ultim'ora: incidente mortale sulla 131 all'altezza di Sestu. A perdere la vita un 52enne

Sassari: è morto il pensionato investito ieri pomeriggio nella zona della Stazione

Villagrande: caduta fatale per un 79enne di Fonni durante una battuta di pesca

Capitana: rapina ieri in una villetta. Il proprietario ferito al petto da uno sparo

S.Efisio: ieri sera il rientro a Stampace del Santo, con lo scioglimento del voto

Arzachena: oggi seconda giornata del G20 delle spiagge

Porto Cervo: domani la consegna del Premio Costa Smeralda

Calcio: oggi Perugia-Cagliari. Diretta su Radiolina dalle 20. In classifica penalizzate Reggina e Parma

Tennis: oggi i quarti di finale del Sardegna Open

