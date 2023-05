Le notizie dell'edizione delle 8 del 4 maggio 2023 a cura di Lele Casini.

Aeroporti: continua la diatriba tra Regione e Fondo F2i per il controllo degli aeroporti sardi

Incidenti: ieri giornata tragica sulle strade sarde. Due vittime e un commerciante cagliaritano in fin di vita

S.Efisio: oggi il ritorno del Santo a Cagliari. Diretta su Videolina dalle 21

Teatro: due compagnie sarde al 10° festival "In Scena! Italian Theater festival NY" in programma sino al 16 maggio nella Grande Mela

Calcio: le parole di Ranieri sulla gara di Perugia

