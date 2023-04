Le notizie dell'edizione delle 12 del 28 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Quartucciu: sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte della giovane trovata senza vita in un'abitazione del centro

Cagliari: sgomberato l'accampamento di via Riva di Ponente

Sulcis: i Nas hanno trovato una struttura per anziani con gravi irregolarità

Arzachena: dal 3 al 5 maggio il G20 delle spiagge

Nurachi: da domani sino a fine maggio Cantinarte. Le parole dell'organizzazione

Calcio: a due giorni da Cagliari-Ternana dubbi sul trequartista

