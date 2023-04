Le notizie dell'edizione delle 12 del 26 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Naufragio Asinara: dall'autopsia sarebbero emersi vari traumi sul corpo di Davide Calvia. Entro giugno l'esito finale dell'esame. intanto la sorella della vittima chiede giustizia attraverso i social

Bosa: aperta inchiest per istigazione al suicidio. Atto dovuto per svolgere gli accertamenti

Caro prezzi: la denuncia di Adoc Sardegna sui prezzi di pane e pasta. "Siamo davanti a una speculazione"

S.Efisio: anche l'itinerario dedicato al martire guerriero avrà un logo

Sassari: il 6 e il 7 maggio 39 siti visitabili per Monumenti aperti 2023

