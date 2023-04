Le notizie dell'edizione delle 10 del 12 aprile 2023 a cura di Lele Casini.

Castelsardo: incidente sulla Provinciale 90. Morto un 65enne di Torpè

Frigeri: si indaga per istigazione al suicidio per la morte dell'ergastolano gallurese

Lanusei: assalto al supermercato con un escavatore. Ladri in fuga senza bottino

Carloforte: arrestato 33enne per molestie verso i genitori

Eolico: trattori in sfilata per protesta contro il nuovo parco

Calcio: oggi allenamento mattutino per il Cagliari

© Riproduzione riservata